La Colligiana sbanda di nuovo e cade in casa. Ricci punisce nel recupero. Quinto ko di fila

COLLIGIANA 0 SANSOVINO 1

COLLIGIANA: Conti, Donati (C), Gianneschi, Pierucci, Mariani, Finetti (43’ pt Simi), Calamassi (32’ st Dini), Cicali, Poli, Bouhamed (36’ st Bartalini), Montagna (34’ st Vitale). Panchina: Di Bonito, Grassini, Nacci, Baccani, Cosentino. Allenatore Guidi.

SANSOVINO: Tinferanza, Artini, Tognetti, Bega, Cacioppini, Sabatini (C), Rosi (42’ st Sacconi), Privitera (30’ st Cantatore), Zhupa (36’ st Iacomoni), Benucci, Mirante (32’ st Ricci). Panchina: Buzzini, Rossi, Pasquinuzzi, Chioccioli, Vasseur. Allenatore Chini.

Arbitro: Cornello (Firenze). Reti: 47’ st Ricci (S).

Note: Angoli 3-2; ammoniti Donati, Gianneschi, Cacioppini, Ricci; espulso il preparatore dei portieri Gambelli. Recuperi 1’ e 4’.

COLLE VAL D’ELSA – Quinta sconfitta consecutiva della Colligiana, che cede in extremis al Sansovino e conferma di essere in gravissima crisi. Buona partenza della Colligiana: al 10’ Poli strappa un pallone al limite dell’area e crossa al centro per Bouhamed che conclude, ma Tinferanza devia sul palo. Il Sansovino risponde in velocità, costringendo Conti a due difficili uscite a terra. Al 25’ è invece il portiere del Sansovino a uscire a valanga su Poli, evitando che possa concludere. La lotta tra le due squadre è serrata, con diversi interventi al limite. Al 40’ Bouhamed si apre un varco e crossa al centro, ma nessun biancorosso riesce ad intervenire. Le fasi iniziali della ripresa vedono la Colligiana sotto pressione, con il Sansovino che colleziona diverse occasioni da rete. Al 9’, sugli sviluppi di un calcio di punizione, Gianneschi colpisce di testa, ma il pallone rimbalza sopra la traversa. Al 15’ l’arbitro concede un rigore alla Colligiana, nonostante le proteste degli ospiti che ritenevano l’intervento fuori area. Sul dischetto va Poli che però colpisce il palo interno. La partita diventa sempre più sporca, con l’arbitro che lascia correre molti interventi duri. Al 38’ Dini evita il portiere, ma dalla distanza non riesce a centrare la porta. Al 47’ è però il Sansovino a passare, grazie ad un perfetto diagonale di Ricci dal vertice dell’area.

Marco Brunelli