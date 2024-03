La Colligiana sul campo della Fortis. Sarà un confronto tra grandi deluse

Sarà Niccolò Carnevali, della sezione arbitrale di Prato, coadiuvato dagli assistenti Daniele Vicari (Lucca) e Lorenzo Dario Puccini (Pontedera), a dirigere la sfida del "Romanelli" di Borgo San Lorenzo tra Fortis Juventus e Colligiana, in programma domani a partire dalle 14.30. Sarà una sfida tra due delle maggiori deluse di questo campionato: solo nove mesi fa le due formazioni biancorosse si sono affrontate nel primo turno dei play off, e adesso si trovano ad essere fuori da tutto, con i valdelsani obbligati a recuperare addirittura nove punti sul secondo posto per provare a disputare gli spareggi, numero che per la Fortis sale addirittura a dodici. Un’impresa praticamente impossibile. Molto meglio, per entrambe le squadre, guardarsi alle spalle, perché i play out sembrano una prospettiva tutt’altro che remota: la Colligiana ha solo cinque punti di vantaggio sul tredicesimo posto, la Fortis appena due. Ogni passo falso, a questo punto, potrebbe essere fatale, e ognuna delle sei partite che restano prima della fine della stagione regolare sarà qualcosa di molto simile ad una finale. La Colligiana, in particolare, dopo la sconfitta casalinga contro il Siena, ha bisogno di ritrovare a tutti i costi la vittoria per non rischiare di trasformare una stagione ormai evidentemente compromessa in un disastro completo, perché nessun termine potrebbe descrivere meglio ciò che significherebbe, in appena un anno, dal secondo posto in classifica a giocarsi agli spareggi la permanenza in Eccellenza. E’ indispensabile, per i ragazzi di mister Chini, cambiare l’andamento della stagione, a partire da domani, quando dovranno affrontare un avversario perfino più affamato di punti di loro. Marco Brunelli