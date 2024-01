La Colligiana va a caccia del riscatto. Un severo esame a casa Rondinella

Ancora una volta costretta a rialzare la testa dopo una sconfitta. Ancora una volta obbligata a rimandare l’appuntamento con la continuità a data da destinarsi. Ancora una volta forzata a cercare la vittoria ad ogni costo per evitare di compromettere una volta per tutte la stagione e per non ritrovarsi in situazioni pericolose e completamente imprevedibili solo pochi mesi fa. Dopo la sconfitta casalinga contro lo Scandicci, per l’ennesima volta la Colligiana è in cerca di una ripresa, con l’assoluta necessità di conquistare i tre punti in casa della Rondinella Marzocco. Il campionato dei biancorossi, tra alti e bassi, somiglia sempre di più ad una montagna russa: ogni volta che la crisi sembra essere ormai accantonata, che la Colligiana torna ad avvicinarsi alla testa della classifica, inevitabilmente segue una brusca e violenta caduta. La partita di domenica ha confermato le gravi difficoltà della squadra allenata da Giacomo Chini tanto nel reparto arretrato quanto in quello offensivo: in entrambe le reti degli ospiti si è infatti notato lo zampino della difesa colligiana, che ha commesso errori importanti. Per quanto riguarda l’attacco, i numeri dicono tutto: dopo un tardo autunno di apparente resurrezione, con Mugnai e Marabese impegnati a segnare a raffica, le ultime tre partite hanno visto una sola rete, per di più su rigore. Contro lo Scandicci i biancorossi hanno concluso in porta una sola volta, nei primissimi minuti. Troppo poco. La Colligiana deve ritrovare il successo, ma, ancora più urgentemente, deve ritrovare la fiducia in se stessa. Il match avrà inizio alle 14.30 al ‘Gino Bozzi-Due Strade’ di Firenze, e sarà diretto da Gabriele Giusti, della sezione arbitrale di Livorno. Marco Brunelli