La Comacchiese spreca, il Mesola ringrazia. Sorridono Casumaro e X Martiri, salvo il Masi

"Alla fine il risultato è giusto, c’è però il rammarico di aver preso gol nell’unica disattenzione concessa al Casumaro. Soprattutto dispiace non aver sfruttato l’occasione del sorpasso sul Mesola". Così il direttore generale della Comacchiese, Alessandro Farinelli, commenta il pareggio dei lagunari a Casumaro. Per effetto del pareggio il Mesola resta in testa alla classifica, ma con un solo punto di vantaggio, tallonato dalla Comacchiese e dalla matricola Valsetta Lagaro, fermata sullo 0-0 a Crespellano dal Petroniano nella sfida delle matricole. "Non si è riaperto il campionato in testa per la semplice ragione che era aperto anche prima – sostiene Oscar Cavallari, allenatore castellano – un punto in più o in meno in questa fase conta poco. A Cento meritavamo di più; se avessimo pareggiato mi sarei arrabbiato, figuriamoci perdere. Nel secondo tempo se c’era una squadra che meritava di andare in vantaggio era il Mesola, la Centese si è solo difesa, ha trovato il gol su rimessa laterale, Calderoni è uscito in ritardo e Grimandi ha segnato. E’ il suo primo errore dell’anno". Sorpreso dalla risalita della Comacchiese? "Non sono sorpreso, il Casumaro è in gran forma, oltre tutto giocare su quel terreno di gioco disastroso non aiuta. Anche noi abbiamo avuto delle difficoltà, Calderoni ci aveva salvato parando un calcio di rigore nel recupero".

Casumaro in gran spolvero, ma nessuno canta vittoria. "E’ un ottimo punto, ottenuto contro una grande del girone – commenta il capitano rossoblù Francesco Benini – Abbiamo dato continuità: è l’ottavo risultato utile consecutivo. Adesso pensiamo a mercoledì nel recupero con il Monte San Pietro, che arriva da sette vittorie consecutive". In casa biancoceleste il morale è alto: "Con la vittoria nel derby siamo saliti a – 5 dalla capolista Mesola, i playoff non sono poi così lontani – afferma Lorenzo Pirreca, capocannoniere della Centese con 11 gol – La vittoria sul Mesola ci ha dato consapevolezza nei nostri mezzi. E’ vero come dice mister Cavallari che il Mesola nel secondo tempo ha fatto meglio, ma nel primo tempo siamo stati noi a essere più pericolosi. E comunque anche difendersi bene è un valore e per vincere bisogna buttare la palla dentro". Per quanto riguarda le altre ferraresi, da segnalare la vittoria in trasferta della X Martiri nel derby a Portomaggiore, sfruttando gli errori tecnici del portiere. Quarta sconfitta consecutiva del Consandolo, che cade in casa ad opera del Bentivoglio, pareggio thrilling del Masi Torello Voghiera: andato sotto al 90’, trova il pareggio con Toffano nell’ultimo minuto di recupero.

Franco Vanini