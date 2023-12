La Coppa di Seconda e Terza categoria. Low Street e Riolese in finale. Il Mezzano travolge il Villanova

Weekend dedicato alle Coppe di Seconda e Terza Categoria, per quanto riguarda il calcio ravennate. Dopo due partite equilibratissime, una delle quali decisa ai rigori, la provincia di Ravenna ha le sue finaliste: Low Street e Riolese Sportiva. Il Low Street supera 1-0 il Fornace Zarattini con il gol decisivo di Vasquez al 18’ del primo tempo mentre si conclude 3-5 dopo i calci dal dischetto la sfida di San Pancrazio tra i locali e la Riolese che, passata in svantaggio per mano di Dell’Anno, riesce a pareggiare nel secondo tempo con Dieng prima dei penalty. Low Street e Riolese Sportiva, comunque vada la finale, si qualificano per la fase regionale della Coppa. In Terza Categoria, invece, sono ben cinque le formazioni del girone A a qualificarsi per i quarti, guidate dalle due prime della classe Punta Marina (2-0 al Saline Romagna) e Mezzano, travolgente con un netto 4-0 a Villanova.

Coppa Seconda Categoria Memorial Frisenda, semifinale fase provinciale: Low Street Ponte Nuovo-Fornace Zarattini 1-0 (18’ pt Vasquez), San Pancrazio-Riolese 1-2, 3-5 rig. (5’ pt Dell’Anno (SP), 16’ st Dieng). Coppa Terza Categoria Ravenna, 9º Memorial Vitali (2º turno): Giovecca-P. L. Reda 1-2 (qual. P. L. Reda), J. Cervia-Carpinello 4-1 (qual. J. Cervia), P. Marina-S. Romagna 2-0 (qual. P. Marina), Bisanzio-Coyotes 0-2 (qual. Bisanzio), Brisighella-Biancanigo 2-0 (qual. Brisighella), Lugo-Pol. Camerlona 3-1 (qual. Lugo), Vatra-P. Corsini 0-0, 7-8 rig. (qual. P. Corsini), Villanova-Mezzano 0-4 (qual. Mezzano).

u.b.