La Coppa Italia delle meraviglie. FolloGavo, tre gol e si va avanti

Vittoria per 3-1 e passaggio del turno. Il Follonica Gavorrano avanza in Coppa Italia di serie D liquidando 3-1 in casa il Vivi Altotevere Sansepolcro grazie alla doppietta di Marcheggiani ed al gol in apertura di Souare.

Buona partenza per gli uomini di Masi, che tengono maggiormente il possesso palla presentandosi spesso dalle parti di Patata. Al 22’ sugli sviluppi del corner arriva l’incornata di Souare, che porta in vantaggio i biancorossoblù con un preciso colpo di testa che si insacca sul palo opposto. Al 36’ arriva il primo tiro del Sansepolcro, con Buzzi che al volo coglie il palo. Al 43’ il Follonica Gavorrano trova il raddoppio con Marcheggiani che scavalca il portiere con un tiro-cross. Passano però solo due minuti e il Sansepolcro accorcia le distanze, con il tiro angolato di Buzzi dall’interno dell’area che si insacca alle spalle di Bianchi. Il primo tempo termina così sul 2-1 per il Follonica Gavorrano, dopo una prima frazione ben giocata dai ragazzi di Masi. All’11’ della ripresa il Follonica Gavorrano allunga ancora con Marcheggiani, lanciato a rete da Regoli. L’attaccante davanti a Patata non sbaglia e trova il 3-1 per i biancorossoblù. Al 20’ Marcheggiani sfiora anche la tripletta, colpendo un clamoroso palo dall’interno dell’area. Nella seconda parte della ripresa il Follonica Gavorrano amministra, controllando il gioco. I biancorossoblù attengono agli ottavi la vincente del match tra Poggibonsi e Livorno.

FOLLONICA GAVORRANO: Bianchi, Dierna, D’Agata, Origlio, Modic (17’ st Pignat), Souare (26’ st Grifoni), Mezzasoma (26’ st Masini), Barlettani (40’ st Ceccanti), Bellini, Regoli, Marcheggiani (26’ st Pino). All. Masi.

SANSEPOLCRO: Patata, Del Siena, Bologna (40’ st Guarracino), Mariucci, D’Angelo, Della Spoletina (17’ st Simeone), Pauselli, Brizzi (26’ st Yagubzade), Longo (37’ st Montefusco), Mariotti (21’ st Pasquali), Buzzi. All. Bonura.

Reti: 23’ Souare, 43’, 11’st Marcheggiani, 45’ Buzzi.