La Coppa Italia di Eccellenza. Antella sì, Rondine no. Calci di rigore decisivi

Per la Coppa Italia di Eccellenza, si sono giocate le partite degli ottavi di finale. La formula a gara unica ha tenuto tutti col fiato sospeso: ben tre gare chiuse in parità al 90’, per regolamento hanno dovuto ricorrere ai rigori. Questi i risultati.

Figline 1965-Antella 0-0 (2-4 d.c.r.). I 90’ regolamentari hanno messo in luce un Figline poco incisivo, specialmente nella fase di finalizzazione. L’Antella, al contrario, è apparsa più manovriera e incisiva in diverse conclusioni. Lo 0-0 finale è stato garantito da due strepitose parate del portiere Brunelli, che hanno costretto le squadre alla roulette dei calci di rigore. Dal dischetto, hanno realizzato per il Figline: Messina e L. Matteo. Per l’Antella, Chiaramonti, Geraci, Lunghi e Keqi. Prossimo avversario dell’Antella la Sangiovannese.

Rondinella-Colligiana 1-1 (3-4 d.c.r.). Dopo una fase di equilibrio, la Colligiana al 30’ con un rigore di Poli passa in vantaggio. Al 42’ Baldesi serve Saccardi, il quale calcia di potenza. La palla sbatte su un difensore e sulla respinta, Vezzi e il più lesto che insacca. Nella ripresa il risultato resta in equilibrio: gli ospiti sprecano un gol con Gianneschi e colpiscono una traversa con Donati. Poi, dal dischetto la Rondinella realizza con Ricchi e Bencini; mentre la Colligiana va a segno con Vitale, Masini e Gianneschi. Per la Rondine hanno fallito i tiri: Mazzolli, Massai e Nannucci, mentre gli ospiti con Calamassi.

Cenaia-Lastrigiana 2-0. Nonostante la sconfitta, la Lastrigiana esce a testa. La squadra ha lottato con grande piglio ma è stata sfortunata, soprattutto in tre chiare occasioni da gol, due con Romei e una con Baldini. Il Cenaia ha faticato più del previsto ma, grazie a un gol per tempo (di Boumarouan al 42’ e Rimedi al 90’), si è assicurato il passaggio del turno. Gli altri risultati: Sangiovannese-Sansovino 2-1 (Pasquinuzzi, Romanelli, Borri), Val. Mazzola-Belvedere (1-1) 5-4 (d.c.r.).

Giovanni Puleri