La Correggese fa pari dopo la grande paura. Fabbrico-Rolo: Fiocchi replica a Bassoli

Tre pareggi ed una sconfitta nei match delle reggiane di Eccellenza, impegnate nella quartultima giornata di campionato. Non sa più vincere la Correggese, un punto nelle ultime due partite, che non riesce a riprendersi dal kappao infrasettimanale con la capolista Cittadella (quest’ultima, peraltro, ha un piede in Serie D con +8 punti sulla seconda piazza): al "Borelli" finisce 2-2 con il Salsomaggiore, che rimonta l’iniziale vantaggio bianco-rosso di Solinas (13’) con l’uno-due firmato da Fanti al 50’ e al 68’.

A 10 minuti dal termine il definitivo pari è opera di Vaccari, che mantiene la squadra di Gallicchio al terzo posto, a +3 sul Nibbiano.

Non si può dire che la Bagnolese, nonostante una retrocessione già maturata da qualche settimana, non giochi col cuore: nella sfida casalinga con La Pieve Nonantola i rosso-blu vanno in vantaggio al 40’ con Calabretti, ma alla distanza sono costretti alla resa, perché i modenesi impattano a metà ripresa con rigore di Cheli e sorpassano al 93’ con Barbati.

Pareggio esterno per il Montecchio, che impatta 1-1 in rimonta sul campo dell’Agazzanese: i piacentini si portano in vantaggio al 20’ con Forbiti, replica Lusetti al 68’ e permette ai giallo-rossi di muovere la classifica, che ora li vede a -4 dalla salvezza diretta, visto il successo del Calcio Zola sul campo della Fidentina.

Nel derby reggiano di giornata Fabbrico e Rolo si spartiscono la posta in palio, chiudendo sull’1-1: succede tutto nel primo tempo, con vantaggio interno all’11’ di Bassoli e replica al 26’ da parte degli ospiti con Fiocchi. Il tutto davanti ad almeno 350 spettatori.

Le due squadre rimangono così nella pancia della classifica, col Fabbrico che chiude una serie negativa di due gare ed il Rolo, distante una lunghezza, che centra il terzo risultato utile consecutivo.

Chiusura dedicata al pari a reti bianche della Brescello Piccardo, che non va oltre lo 0-0 interno col Real Formigine, cui resta appaiato all’ottavo posto della graduatoria, ma almeno riesce a far punti dopo 3 sconfitte di fila, che l’avevano fatta scivolare indietro in classifica.

Classifica: Cittadella Vis Modena 77, Terre di Castelli 69, Correggese 63, Nibbiano&Valtidone 60, Virtus Castelfranco 49, Agazzanese 46, Colorno 44, Brescello Piccardo e Real Formigine 41, Fabbrico 40, Rolo 39, Calcio Zola 37, Salsomaggiore 35, Montecchio 33, Fidentina e La Pieve Nonantola 32, Faro Coop 27, Bagnolese 8.