La Correggese ’rischia’ il colpaccio a Pistoia

PISTOIESE: Giuliani; Bertolo (83’ Accardi), Gennari, Costa Pisani; Pellegrino, Alluci (81’ Rossi), Maldonado (66’ Biagi), Kharmoud; Campagna (58’ Diallo); Russo, Pinzauti (73’ Alagna). A disposizione: Arlanch, Polvani, Bastianelli, Cuomo. Allenatore: Andreucci.

CORREGGESE: Mantini; Giorgini, Ferraresi, Panizzi; Truzzi, Squarzoni (78’ Puglisi), Galli, Pampaloni, Errichiello; Siligardi (70’ Calì), Arrondini (83’ Carini). A disposizione: Narduzzo, Piccolo, Zarrillo, Ognibene, Taparelli, Berni. Allenatore: Domizzi.

Arbitro: Adam Collier di Gallarate (Cafisi di Nocera Inferiore, Maffia di Agropoli).

Reti: 68’ Galli, 82’ Kharmoud.

Note: ammoniti Ferraresi, Pinzauti, Errichiello, Biagi.

Eccellente pareggio per 1 a 1 in casa della Pistoiese per una Correggese che si dimostra molto coriacea e attenta in ogni settore. Ovviamente i padroni di casa hanno mantenuto un certo predominio territoriale, ma i ragazzi di Domizzi hanno confermato quanto visto nelle ultime giornate.

La squadra è molto compatta e concede poco agli avversari, soprattutto dopo l’arrivo di un difensore esperto come Panizzi.

A Pistoia si parla di un passo falso, Correggio… e Lentigione ringraziano. Per vedere la prima "mezza occasione" della gara di Pistoia occorre attendere il 22’, quando Maldonado calcio di poco alto una punizione dal limite. Al 27’ Campagna tenta la conclusione da entro l’area, ma Mantini blocca con sicurezza. Gli arancioni alzano il ritmo con Russo al 31’, ma Mantini dice ancora di no con un ottimo intervento e devia angolo. Al 33’ rischio Correggese, con Giorgini che di testa salva sulla linea il tiro di Bertolo. Al 68’ arriva il gol di Galli, su cui nulla può Giuliani.

La Pistoiese reagisce con vigore, ma al 76’ Russo mette di poco sul fondo. All’82’ ecco il pareggio: su un cross di Pellegrino, Kharmoud salta più in alto di tutti e con un colpo di testa preciso infila il pallone all’angolino alto.

La Pistoiese insiste con Kharmoud che cerca il bis poco minuti con un’azione similare, ma questa volta il suo colpo di testa finisce di poco sul fondo.

Per la Correggese si tratta di un ottimo risultato anche perché era priva di alcune pedine: i toscani sono l’unica squadra a non avere mai perso, ma Siligardi e soci li hanno messi in difficoltà.

Ora c’è poco tempo per gioire, perché dopodomani alle 15 arriva il Prato per i sedicesimi di Coppa Italia in gara unica.