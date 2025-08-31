La crisi del rimini. Mercato, ultimi giorni. E ancora niente soldi

Giorni decisivi per il Rimini calcio. A dispetto del primo punto strappato in trasferta a Pesaro (0-0 in casa della Vis), non è stata ancora depositata la fideiussione extra budget che dovrebbe sbloccare il mercato, che però chiude domani sera. Eppure da settimane viene promessa in continuazione dalla presidente Giusy Anna Scarcella e i suoi. "I giocatori sono pochi e hanno fatto il massimo", è stata la fotografia della rosa riminese nel dopopartita, scattata da Stefano Dicuonzo, vice di mister Braglia che continua a non andare in panchina (tre volte in altrettante partite ufficiali). E spiega: "C’è bisogno di più qualità, c’è bisogno di più dalla proprietà per poter ambire agli obiettivi che si era prefissato mister Braglia per venire ad allenare a Rimini. Ora parleranno e vedranno la situazione. Sappiamo tutti qual è la data di scadenza per portare i giocatori che ci si attende per fare un campionato come desidera fare il mister. Ora sta alla proprietà metterci a disposizione il materiale che ci aspettiamo di avere".

Sembra essere servito a poco anche lo ’sciopero’ messo in atto dallo staff facendo saltare un allenamento prima della gara con la Vis. "Siamo tornati ad allenarci perché ci sono stati dei confronti e poi dovevamo comunque preparare la partita".