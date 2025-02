La crisi della Maceratese: "Avanti con le nostre idee"

A Urbino la Maceratese ha conosciuto la seconda sconfitta in campionato dopo quella con la Sangiustese nel girone di andata. Due passi falsi differenti perché quello dell’altro ieri assomiglia molto di più a quello in Coppa Italia contro il Chiesanuova, gare accomunate da un atteggiamento sbagliato e dalla mancanza di quella determinazione e cattiveria indispensabili per ottenere qualsiasi obiettivo. Ci può anche stare che una squadra possa sbagliare partita, anche se adesso ogni errore ha un prezzo elevato diminuendo le partite e quindi le possibilità di recuperare. Servirà ora un lavoro intenso in settimana perché i giocatori possano ricaricarsi per essere protagonisti nel finale di stagione, a cominciare da domenica quando all’Helvia Recina - Pino Brizi sarà ospite il Fabriano Cerreto che con Mariotti in panchina sta trovando continuità.

Il tecnico Matteo Possanzini (foto) commenta la gara di Urbino. "Come sempre – ha detto – abbiamo giocato per vincere, abbiamo anche approcciato bene facendoci trovare pronti a ribattere colpo su colpo". Ma la Maceratese ha trovato più difficoltà del solito. "Ma era normale, abbiamo concesso un minimo e per quel minimo è arrivato il gol dell’Urbino a cui va i miei complimenti. A volte le gare si decidono su episodi che stavolta hanno premiato gli avversari". Il tecnico fa forza sulle sue idee. "Da inizio stagione – ricorda – abbiamo cercato i 3 punti sviluppando la nostra idea di calcio e continueremo a farlo fino alla fine. Non si possono vincere tutte le partite, abbiamo giocato su un campo difficile usando altre armi, giocando più vicini per togliere spazio all’Urbino. Quando abbiamo aperto un po’ il campo abbiamo preso una ripartenza. La Maceratese ha concesso il minimo e lì abbiamo preso la rete che ha determinato la sconfitta". Infine sul gol il tecnico esprime dei dubbi. "Qualcosa – si limita a dire – non mi porta".