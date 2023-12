La Cuoiopelli scappa il Tuttocuoio la insegue. Cristiani: "Due errori e ci hanno castigato"

Dieci vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. Miglior attacco con 24 gol e migliore difesa (solo 8 reti subite) in tredici partite. La Cuoiopelli non si ferma più. I biancorossi di Roberto Falivena hanno sei punti di vantaggio sul Tuttocuoio e nove sul Fratres Perignano, battuto domenica a domicilio con un uno-due terribile di Fantini e Bianchi nel finale del primo tempo. Le parole più giuste sul momento della Cuoiopelli le ha pronunciate a fine partita Enrico Cristiani, tecnico del Fratres Perignano: "Contro questa Cuoiopelli bisogna essere perfetti perché al primo errore ti castigano, bravo a Roberto (Falivena, Ndr) e brava a tutta la squadra".

"Peccato – ha aggiunto Cristiani – abbiamo spento la spina dopo aver fatto una buona prima parte della gara. Sono stati due errori difensivi su palla inattiva che non commettiamo, quelli contro la Cuoiopelli sono stati i primi gol presi su calcio d’angolo. Peccato perché poteva finire diversamente. Ora ci concentriamo su questa settimana importante perché domani abbiamo la semifinale di Coppa contro lo Sporting Cecina e domenica la trasferta di Massa".

La Cuoiopelli si gode il momento esaltante. L’infortunio di Francesco Colombini, capitano e perno della difesa, poteva rappresentare un contraccolpo non da poco. Invece la squadra ha dimostrati ancora una volta tutta la sua compattezza contro un avversario molto forte. Domenica al Masini arriva il Montespertoli e il 23 dicembre ci sarà la trasferta di Ponte Buggianese per recuperare la gara del 5 novembre rinviata a causa dell’alluvione. La Cuoiopelli punta alla D, ormai non si nasconde più. E la dirigenza è pronta a tornare sul mercato per un difensore e una punta.

Ma deve fare i conti con il Tuttocuoio che dietro non molla. A Pieve Fosciana contro un tosto River Pieve, i neroverdi di Sena hanno ribaltato la partita nei minuti finali. Una gara non adatta per deboli di cuore quella della squadra di Ponte a Egola che, passata in vantaggio, è stata rimontata dai locali prima delle due zampate decisive di Rossi. Sei punti sono una distanza importante, ma il Tuttocuoio (che la presidentessa Paola Coia rinforzerà con il mercato invernale) ha le carte in regola almeno per provare a recuperarli.

La Geotermica, ora ultima in classifica, si è fatta male con le proprie mani. In vantaggio due a uno al novantesimo, la compagine di Niccolai si è fatta rimontare e superare dalla Pro Livorno Sorgenti in una partita fondamentale per la salvezza. La squadra di Larderella era riuscita a ribaltare lo svantaggio con Romeo e Zoncu, ma nel recupero Cutroneo l’ha castigata. Quella di domenica era la paetita giusta per accorciare la distanza con il terzultimo posto. Ora si fa ancora più dura.