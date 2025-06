La curiosità. Al torneo di calcio a 5 di Gavassa si giocherà col Var "fatto in casa»

A Gavassa arriva il Var in un torneo di calcio a 5: è tutto vero. Non è ovviamente la super tecnologia del calcio professionistico, ma gli arbitri delle finali della "Bomber cup" potranno a tutti gli effetti revisionare episodi dubbi tramite un tablet per poi prendere la decisione il più corretta possibile.

"Siamo alla quarta edizione di questo torneo - spiega Federico Ratini, uno degli organizzatori - Quest’anno con 16 squadre abbiamo raggiunto il numero più alto di sempre, con quattro gironi da quattro. Le fasi finali si sviluppano in un filone principale e in uno di Europa League, con le altre classificate". Con lui anche Cristopher Deponte, Lorenzo Tarantino, che si occupa della gestione social e fa il video maker, e Arturo Rossello, fotografo.

"Martedì sono in programma le semifinali e giovedì sarà la grande serata delle tre finali. Quella principale di Champions, quella per il terzo posto, e quella per il primo posto dell’Europa League. Giocheremo dalle 20 alle 23 sempre in via Fleming".

Arriviamo alla curiosa scelta di avere una sorta di Var nelle finali. "Faremo già delle prove in semifinale. Lorenzo Tarantino ha avuto questa idea, e ora stiamo definendo l’utilizzo. Noi registriamo tutte le partite dei tornei, caricando poi sui social gli highlights, i gol, le parate. Il Var consisterà in un tablet a bordocampo collegato alla camera che registra la partita. L’arbitro potrà ingrandire le immagini, tornare indietro, andare avanti, per prendere la decisione corretta. Nel mentre si ferma sia il gioco che il tempo".

In Serie A si parla da tempo del Var a chiamata. "Potremmo introdurlo a richiesta, magari due per squadra a gara". Gli arbitri locali potranno cimentarsi quindi con la tecnologia. "La finalissima sarà arbitrata da Enrico Lusetti".