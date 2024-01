La curiosità. Direttore sportivo. Ricciardo ottiene l’abilitazione

L’attaccante bianconero Giovanni Ricciardo ha sempre dichiarato, basti leggere qualche sua vecchia intervista, di voler intraprendere la carriera di direttore sportivo, una volta appese le scarpette al chiodo.

Il primo passo verso il futuro lo ha già mosso: come comunicato dalla società, congratulatasi con il suo tesserato, Ricciardo ha appena conseguito dalla Figc, l’abilitazione all’iscrizione al ruolo di direttore sportivo. Intanto però sta dando il suo contributo in campo, con l’obiettivo di centrare la promozione e portare la Robur in Serie D. L’attaccante, fino a questo momento, ha messo a segno cinque reti. Le stesse di Roberto Candido, una in meno di Boccardi, la metà del capocannoniere Galligani. Sta attualmente seguendo il corso per diventare direttore sportivo anche il difensore bianconero Giuseppe Agostinone.