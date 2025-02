La curiosità. Giacomini con Bazr sarà sponsor di Casa Sanremo

Non è più a capo del Siena Fc, dopo aver ceduto il testimone al gruppo svedese, ma detiene comunque il 9 per cento delle azioni del club bianconero. E gli è rimasto il titolo di presidente onorario. Simone Giacomini, alla guida societaria della Robur in Eccellenza, e numero uno vittorioso, sta oggi ‘volando’ con la sua Bazr, l’innovativa piattaforma creata lo scorso anno e il cui logo, a inizio stagione, è anche campeggiato sulle maglie di Bianchi e compagni.

Prenderà al via oggi (ieri la presentazione ai media nazionali) dall’Italia, l’avventura di questa prima app di live social commerce europea, ideata e realizzata dall’imprenditore romano, intervistato, per l’occasione, anche da RollingStoneItalia. Non solo: oltre alla partnership con la Kings League Italia 2025, che ha visto la sponsorizzazione dell’edizione 2025 e prevede attivazioni live durante l’anno con la possibilità di acquistare in diretta sull’app dei collectible autografati dai giocatori, Bazr ha annunciato la sua main sponsorship ufficiale di Casa Sanremo 2025, partecipando al taglio del nastro.

Per il lancio, Bazr sarà pubblicizzato dalla campagna ‘Welcome to Bazr’: lo spot andrà in onda sulle reti Rai (tv, streaming e radio) e Mediaset.