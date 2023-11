La curiosità. “Green“, è Bergamo la più gettonata

Bergamo, Brescia, Mantova, Pavia ma pure Milano. La Lombardia è una delle regioni più importanti in tema di produzioni di campi di calcio (e calcetto) in erba sintetica. A Villa D’Adda (sede dell’Italgreen) sono già state rilasciate

certificazioni di qualità dalla Lega Nazionale Dilettanti. Così come a Cologno al Serio dove ha sede la Limonta Sport (i campi rispondono ai più severi standard definiti dalla FIFA). Anche in provincia di Lecco ci sono aziende che da anni realizzano numerosi campi in prato sintetico omologati dalla LND.