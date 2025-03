La curiosità. Il centrocampista Suplja convocato nella Nazionale Under 21 del Kosovo

Il centrocampista bianconero Elvaris Suplja (foto), parteciperà al ritiro della sua Nazionale, l’Under 21 del Kosovo, di cui da tempo è punto di riferimento, dal 17 al 26 marzo prossimi. Durante questo periodo il ragazzo sosterrà due amichevoli, con l’Under 21 della Turchia e con l’Under 21 della Moldavia. Suplja, quindi, salterà la trasferta sul campo della Fulgens Foligno, in programma domenica 23. Il classe 2006 è arrivato in bianconero lo scorso gennaio, dal Terranuova Traiana (domenica quindi scenderà in campo da ex), anche se il suo cartellino appartiene all’Empoli, club che quindi ne deciderà il futuro. Un ingaggio dettato dalla necessità di innestare la rosa con un under di movimento, che favorisse l’utilizzo dell’esperto Giusti in porta. E in effetti, da quando ha indossato la maglia titolare, non se l’è più tolta. Un "sogno realizzato" per Elvaris, famiglia di origini kosovare, ma senese di nascita: il bacio alla maglia al momento del gol all’Orvietana (il suo primo e unico stagionale) una dimostrazione di attaccamento ai colori della Balzana. Grande la soddisfazione della Robur per la convocazione di Suplja. "Da parte di tutto il club le più sentite congratulazioni ad Elvaris, augurandogli le migliori fortune per questa importante esperienza" il messaggio della società bianconera. Un’esperienza che arricchirà il bagaglio del giovane centrocampista.