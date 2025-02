La curiosità. In tribuna Mignani con Guglielmo e anche Gastaldello

E’ tornato al Franchi, Michele Mignani: l’ex capitano bianconero, oggi allenatore del Cesena ha assistito alla partita Siena-Poggibonsi insieme al figlio Guglielmo, capocannoniere della Pianese, dalla tribuna d’Onore: in campo, con la casacca giallorossa, il secondogenito della famiglia, Carlo. Tra il primo e il secondo tempo la società ha omaggiato Mignani senior con una maglia. Accoglienza riservata anche a un altro ex Robur, Daniele Gastaldello, lo stesso in tribuna per il match. Durante l’incontro la Curva Lorenzo Guasparri ha manifestato, con uno striscione, il proprio disappunto per l’impossibilità di seguire la squadra a San Giovanni Valdarno domenica (per decisione della questura di Arezzo), dopo aver già dovuto rinunciare al derby di Livorno: ‘Trasferte libere’ hanno scritto i tifosi. Esposto anche un altro striscione: ‘No alle squadre B’.