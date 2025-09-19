La curiosità. L’azienda di Durio back sponsor della Samp Women

Nuova avventura nel mondo del pallone, per l’ex presidente della Robur, Anna Durio. La Teknoship, azienda di proprietà della famiglia Trani-Durio, che si occupa di forniture, controllo e riparazioni navali, sarà infatti il back sponsor della Sampdoria Women e campeggerà sulle maglie da gioco delle ragazze (oggi pomeriggio la presentazione). La squadra femminile blucerchiata parteciperà al campionato di Eccellenza e sarà guidata in panchina da Stefano Castiglione. Anna Durio, con il figlio Federico Trani suo braccio destro, è diventata la numero uno del Siena nell’estate del 2016 dopo una lunga diatriba con il precedente presidente Antonio Ponte. E’ rimasta sulle lastre fino al 2020 quando, dopo la mancata iscrizione del club alla Serie C, che la piazza ancora fatica a digerire, il Siena è passato in mano alla holding armena (poi a Emiliano Montanari, poi a Simone Giacomini, fino al gruppo svedese). Da presidente bianconera ha sfiorato anche la Serie B: a negare la gioia alla Robur, la sconfitta nella finale play off di Pescara con il Cosenza e il successivo blocco dei ripescaggi (la Serie B 2018/19 fu disputata a 19 squadre per decisione dell’allora commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini).