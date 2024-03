La curiosità. Lo stadio Manni porta fortuna ai bianconeri

Stadio ‘fortunato’ il Gino Manni di Colle, per il Siena di Lamberto Magrini. I bianconeri, nell’arco della stagione, hanno infatti pestato l’erba del campo valdelsano in tre occasioni e hanno conquistato 9 punti in maniera netta: 8 le reti realizzate in totale, 0 quelle subite. La prima partita giocata al Gino Manni dalla Robur è stata quella con il Valentino Mazzola ed è terminata 0-3, con le reti di Boccardi, Achy e Ricciardo. La seconda volta è stata la sfida con l’Asta Taverne, finita con lo stesso risultato: a decidere il match le marcature di Galligani e Boccardi e l’autorete di Di Renzone. In entrambi i casi l’incontro si è svolto a Colle Val d’Elsa perché né il Ceccarelli in Cerchiaia, né il campo di Uopini potevano ospitare i numerosi tifosi bianconeri al seguito di Bianchi e compagni. Ieri il Siena ha battuto la Colligiana padrona di casa 2-0.