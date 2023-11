La curiosità: stasera cenone con mister alberto bollini e domani tutti al mapei per la partita con il sassuolo. A Reggio festeggiano i granata della Salernitana: il club dei tifosi compie 25 anni

Un granata differente da quello della Reggiana, ma che in comune ha la passione per la squadra del cuore che va oltre ogni distanza: è il caso del "Salernitana Club Emilia". Questa realtà stasera alle 20, festeggerà i 25 anni di vita all’Osteria Chilometro Zero di Massenzatico. Un club che coinvolge 70 tifosi della Salernitana residenti tra le province di Reggio (15 i "reggiani"), Parma, Modena e Bologna. E’ il primo club, dedicato alla squadra di Salerno, nato fuori dalla provincia campana. Questa sera per le "nozze d’argento" saranno presenti l’amministratore delegato della Salernitana Maurizio Milan, e due vecchie glorie del club campano come Beppe Di Sarno e l’ex mister Alberto Bollini. Presente anche l’artista Salvatore Venturini, che canterà l’inno granata "Lotta e vinci insieme a noi". La cena sarà a base di piatti della tradizione emiliana, e sono previste anche alcune premiazioni, con piatti decorati tipici del paese di Vietri, che riguarderanno esponenti del tifo salernitano. Poi, domani, alle 18.30 tutti allo stadio a Reggio per Sassuolo-Salernitana: già 60 i biglietti acquistati dai componenti del "Salernitana Club Emilia". Il motto di questa realtà è emblema: "La distanza ci separa, la passione ci unisce".

