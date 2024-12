La curiosità. Tecnico licenziato?. Può riprendere, ma...

Anche i tecnici già esonerati possono rimettersi subito in gioco. Con il comunicato ufficiale numero 43 della Lega Nazionale Dilettanti si specifica che "l’Allenatore/Allenatrice esonerato/a prima del 30 Dicembre 2024 da una Società associata alla LND o da Società di “puro settore” avrà la facoltà di tesserarsi per altra Società della FIGC nel corso della stessa stagione sportiva, a condizione che la nuova Società partecipi ad un girone diverso o campionato diverso da quella in cui partecipava la Società che ha esonerato il Tecnico. Tale deroga non opera per gli Allenatori/Allenatrici esonerati/e dalla conduzione di squadre partecipanti alle attività giovanili di base". A tal proposito Gianluca Porro è il nuovo tecnico del Legnano. L.D.F.