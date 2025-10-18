La curva resta accanto al Rimini: "Contestiamo, ma non la squadra"

"Contestiamo la società, sosteniamo la squadra". Lo scrivono a caratteri cubitali i tifosi della Curva Est restando fermi sulle proprie posizioni. Da sempre, già da prima della firma del preliminare di acquisto della scorsa estate, gli ultras hanno sempre seguito la linea della contestazione nei confronti della Building Company. Prima protestando e scioperando, senza mettere piede al ’Neri’, poi accomodandosi sugli spalti dello stadio riminese contestando la società e applaudendo la squadra di mister D’Alesio. Cosa che faranno anche domani per la gara pomeridiana contro la Juventus Next Gen. Invitando i riminesi a esserci. "Più il Rimini resta a galla – sostengono gli ultras – maggiori sono le possibilità che si salvi e non sia portato al fallimento". Fallimento che, oggi più che mai, fa paura in Piazzale del Popolo. Dove Giusy Anna Scarcella e i suoi non si vedono più da settimane. Ma la cosa peggiore è che le casse biancorosse sono ormai vuote e di questo se ne è reso perfettamente conto il nuovo legale rappresentante della società Antonio Buscemi, nominato dal tribunale a prendere il posto di Valerio Perini. A lui il compito di amministrare il club, ma chiaramente le questioni finanziarie sono sempre in capo alla Building Company. Il tempo stringe e l’azienda lombarda da giorni sta trattando per cedere la società. Trattativa che è entrata nella sua fase più calda. Tanto che a giorni potrebbero esserci novità. Non resta che attendere per saperne di più e per capire se realmente ci sono le condizioni per far cambiare rotta a un Rimini ormai ridotto all’osso. In questa situazione di grande incertezza continua a marciare in campionato la squadra di Filippo D’Alesio. I biancorossi sanno quanto sono importanti i novanta minuti di domani contro la Juventus Next Gen, quelli che per la prima volta in questa stagione potrebbero cancellare la penalizzazione fissando un nuovo punto di partenza. D’Alesio non ha grandi problemi in infermeria. Soltanto Gemello sembra destinato ancora a qualche settimana in infermeria. Il tecnico abruzzese sa, ancora una volta, di dover chiedere ai suoi il massimo per restare a galla. Mentre fuori tutto sta andando a fondo.