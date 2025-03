La decide cataldo. La Pieve nel finale. Lo Smile è battuto

LA pieve

1

pgs smile

0

LA PIEVE N.: Ortensi, Pepe, Passerini, Zanoli (82’ Monaco), Gobbi, Casarano, Esposito (63’ Montorsi), Timperio, Carpeggiani, Cataldo (86’ Parrini), Gilli (90’ Bevini). A disp.: Calzati, Diallo, Erihioui, Gibertoni, Traversi. All. Barbi

PGS SMILE: Migliori, Cantacesso, Giovani (89’ Bylyshi), Cavani, Caselli, Pattuzzi, Zarcone (61’ Montorsi), Riva (81’ Maietta), Pederzoli, Lotti, Gibertoni. A disp.: Pinchiorri, Ruini, Bastia, Piacentini, Onfiani, Ascari. All. Lanzarini

Arbitro: Krolikowski di Modena

Reti: 80’ Cataldo

Note: ammoniti Pepe, Caselli

Sesta vittoria nelle ultime 8 gare per La Pieve cui servono 80’ per piegare lo Smile e fortificare il 5° posto. Al 15’ tiro out di Carpeggiani, al 45’ la conclusione di Cavani dal limite termina sulla traversa. Nel secondo tempo la prima vera occasione arriva solo al 62’ con il colpo di testa di Cataldo sul cross di Gilli parato da Migliori. All’ 80’ assist perfetto di Carpeggiani per Cataldo che con un tiro forte e preciso supera Migliori per l’1-0. All’88’ conclusione centrale di Lotti, Ortensi respinge.