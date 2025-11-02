La decisione del CdA dopo le dimissioni del presidente Angelini. Oggi il derby con Castelfidardo: una partita da non fallire. La Recanatese nelle mani di Massimiliano Guzzini

"Era già tutto previsto" cantava a squarciagola Cocciante negli anni ’70 ed il titolo di quel memorabile brano sembra adattarsi alla perfezione alle ultime frenetiche vicende della Recanatese con le dimissioni del Presidente Angelini ed il CdA di ieri mattina che ha chiesto a Massimiliano Guzzini di assumere questo ruolo delicatissimo, visto il momento che definire tormentato è un eufemismo. L’imprenditore, figlio d’arte, con "grande senso di responsabilità" ha accettato l’incarico con l’obiettivo, si legge in una nota, di mantenere la squadra in Serie D e di non lasciarla a suo tempo nelle mani del sindaco con la probabile retrocessione in Eccellenza.

Per l’occasione Guzzini Jr ha interrotto, almeno in parte, il silenzio stampa, rilasciando alcune dichiarazioni nelle quali si rinnova l’invito alla compattezza ed alla fiducia e soprattutto spronando la squadra, alla quale si chiede uno scatto d’orgoglio perché la Recanatese deve avere un futuro, per la città, per i giovani e per i tifosi ai quali vengono espressi sentiti ringraziamenti per la vicinanza in questi momenti di difficoltà.

Con l’ormai ex Presidente nessuna polemica: non c’erano semplicemente più le condizioni per proseguire nella dirigenza dopo lo "strappo" con Giulietti. Fine quindi della grande contraddizione e di un "new deal" che in realtà non è mai partito: una parentesi brevissima, quella della componente civitanovese, durata, più o meno, quattro mesi, tra alti (pochissimi) e bassi ed una convivenza che, per svariate ragioni, è stata complessa sin dall’avvio.

Adesso, si è detto, tutti i dirigenti dovranno impegnarsi per cercare nuove risorse e far sì che le mancate entrate vengano compensate con fondi provenienti dal territorio. Finalmente la parola definitiva passa al campo ed allo spareggio odierno, perché di questo si tratta, contro il Castelfidardo, ultimo con un solo punto in classifica ma che, guidato da un tecnico di grande esperienza e saggezza come Monaco, ha mostrato qualche timidissimo segnale di riscossa.

Serve però, da parte dei giallorossi, l’elmetto in testa e la baionetta innestata perché troppe volte sono stati sentiti buoni propositi che spesso sono rimasti lettera morta. Dall’altra parte del Musone si è detto e ridetto che il campionato inizia oggi, giusto per far capire le intenzioni. L’auspicio è che i giocatori comprendano che la stessa cosa vale anche al di qua del fiume. Assente Ciccanti, si rivede Beruschi. Probabile formazione: Fioravanti, Giusti, Vecchio, Fiumanò, Mordini; Ferro, Paoltroni; Chiarella, D’Angelo, Capanni; Lovotti.