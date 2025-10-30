Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. La delusione. La Cdr si fa raggiungere nei minuti finali

La delusione. La Cdr si fa raggiungere nei minuti finali

cdr mutina 3 campagnola 3 CDR MUTINA: Auregli, Gargano, Hajbi (52’ Boilini), Caselli A., Serra, Vacondio, Cuoghi (80’ Gualdi), Cremaschi (70’ Caselli M.), Fantastico...

di DAVIDE SETTI
30 ottobre 2025
Pallone

Pallone

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

cdr mutina

3

campagnola

3

CDR MUTINA: Auregli, Gargano, Hajbi (52’ Boilini), Caselli A., Serra, Vacondio, Cuoghi (80’ Gualdi), Cremaschi (70’ Caselli M.), Fantastico (70’ Teggi), Hoxha, Panzanato (83’ Ricaldone). A disp. Schena, Canosa, Mazzoni, Bellucci. All. Paganelli.

CAMPAGNOLA: Vioni, Calabretti (70’ Camillo), Setti (91’ Cavicchioli), Previato (58’ Vezzani), Gutu, Parisi, Esposito (70’ Angelillis), Barilli, Carlucci, Margotta (79’ Consiglio), Montanari. A disp. Toumia, Brentali, Mora, Aurea, Alberti. All. Manfredini

Arbitro: Monaco di Bologna

Reti: 21’ Cuoghi, 44’ Fantastico, 59’ Gutu, 69’ Panzanato, 80’ Vezzani, 91’ Carlucci

Note: espulso al 75’ mister Manfredini, ammoniti Previato, Hajbi, Barilli, Serra, Schena

La Cdr avanti 2-0 e 3-1 si fa raggiungere al 91’. Al 21’ Cuoghi al limite dell’area piccola insacca di destro l’1-0. Al 44’ Fantastico servito da Panzanato firma il 2-0. Al 59’ accorcia di testa in area di Gutu su angolo. Al 69’ Panzanato con l’interno fa il 3-1, servito da Boilini che era stato innescato da Fantastico. All’80’ Vezzani da fuori accorcia e al 91’ Carlucci da fuori trova il pareggio.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su