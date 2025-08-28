La designazione. Gara affidata al sardo Collu. Maresca al Var

La sfida di sabato sera è stata affidata al cagliaritano Giuseppe Collu. Il fischietto trentacinquenne, dopo aver diretto nella prima giornata la gara tra il Milan e la Cremonese, anche nel secondo turno si troverà davanti una big del torneo e una compagine neopromossa. Collu ha incrociato il Pisa soltanto una volta nel corso della sua breve carriera: era il 16 dicembre 2023 e i nerazzurri uscirono sconfitti dal "Barbera" di Palermo col punteggio di 3-2. Non fu una gara priva di polemiche visto che l’arbitro sardo espulse Marin intorno all’ora di gioco dopo aver rivisto al Var il fallo del romeno, trasformando l’ammonizione in espulsione diretta. Una decisione che scatenò le ire dei nerazzurri, convinti che il terzino palermitano Lund qualche minuto prima avrebbe dovuto subire la stessa sanzione, invece di rimanere in campo con un semplice cartellino giallo. Nessun precedente invece tra Collu e la Roma. Gli assistenti saranno Dario Cecconi di Empoli e Marcello Rossi di Novara. La squadra arbitrale è completata da Gianluca Manganiello di Pinerolo (quarto ufficiale), Francesco Meraviglia di Pistoia e Fabio Maresca di Napoli al Var. Il responsabile della tecnologia di assistenza al direttore di gara ha un precedente molto "infelice" con il Pisa: era l’arbitro della gara tra Cittadella e Pisa disputata a novembre 2021, terminata con ben tre espulsioni comandate ai danni dei nerazzurri, due delle quali abbastanza frettolose che, col senno di poi, proprio col Var sarebbero state modificate in semplici ammonizioni.

M.A.