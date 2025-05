La Disperata Scarlino trionfa ai rigori nel campionato di calcio Uisp

Ci sono sempre i rigori nei destini di chi sogna i titoli del calcio Uisp. Stavolta i penalty fanno esultare la Disperata Scarlino, che dopo il ko in Coppa si prende la rivincita, centrando il bersaglio grosso. Il team guidato da Stefano Ciani conquista infatti il campionato di calcio a 11 Uisp, sconfiggendo il Talamone. Per i biancocelesti di mister Silvio Buratta finisce come l’anno scorso, con un ko dal dischetto che fa male e l’amarezza per una partita riacciuffata quando sembrava persa e poi di nuovo sfuggita.

La Disperata nel primo tempo non sbaglia nulla, sfrutta due incertezze della difesa avversaria e trascinata dalla doppietta di Borrelli si porta sul 2-0. Sbagliato però dare per morto il Talamone, che attacca a testa bassa e dimezza lo svantaggio con il rigore di Giorgioni. Nella ripresa gioco molto spezzettato, con la Disperata che pare in grado di resistere al forcing del Talamone. Ma la zuccata poderosa di Barbini, su calcio d’angolo, rimette tutto in equilibrio con il titolo che si decide ai rigori. La Disperata segna sempre, al resto ci pensa il portiere Stabile che neutralizza due penalty.

DISPERATA SCARLINO: Stabile, A. Cannizzaro, Ghizzoni, Langone, Ceccarelli, G. Cannizzaro, Duranti, Haxhini, Borrelli, Grasso, Gualtieri. A disposizione: Cacialli, Leoni, Wadr, Giusto, Romagnoli, Gentili, Malinverno. All. Ciani.

TALAMONE: Fabbrini, Censini, Berardi, Pratesi, Bruni, Carpano, M. Frulletti, Giorgioni, Falciani, Santi, Barbini. A disposizione: Albertazzi, Berti, Ciurea, Neri, J. Frulletti, Pagano, Ramirez, Melchionda. All. Buratta. Reti: 13’ e 20’ Borrelli, 23’ (rig.) Giorgioni, 28’ st Barbini.