La doccia gelata. Dopo l’espulsione la Recanatese evapora

Doccia gelata sulla Recanatese che rivive vecchi fantasmi e, nell’occasione più importante di questo inizio di stagione, "toppa" in maniera evidente rigenerando un agonizzante San Marino. Un pomeriggio nero per la truppa di Savini che cancella in modo inatteso e di colpo le buone sensazioni che invece si erano avute nelle tre precedenti uscite. È ovvio dire che molto è ruotato attorno allo sciagurato episodio dell’espulsione di Zagaglia, al quale possiamo solo concedere l’attenuante della gioventù e di non essere riuscito a frenare l’istinto, ma un’analisi obiettiva deve andare oltre, valutando la prestazione nel complesso che ha lasciato, dal Patron all’ultimo dei tifosi, un enorme amaro in bocca.

Anzitutto l’avversario è sembrato tutt’altro che irresistibile: nella prima mezz’ora è stato praticamente schiacciato nella propria metà campo, sembrando sul punto, prima o poi, di crollare. I giallorossi stavano giocando bene, grazie ad un efficace possesso palla, al buon lavoro sulle fasce, specialmente di Capanni le cui doti di dribblatore sono ormai accertate e ad un filtro di centrocampo dove, Ciccanti in avanti e Ferro in posizione più arretrata, apparivano superiori a Maimone e Visconti. Il patatrac del rosso diretto al portiere invece ha completamente cambiato le carte in tavola non solo da un punto di vista tecnico, ma anche mentale con la squadra che invece di compattarsi si è quasi spenta, attendendo, fatalmente, l’inevitabile.

Che puntualmente si è materializzato ad inizio ripresa e da lì i giochi sono sembrati conclusi e dopo lo 0-2 anche i più pazienti e fiduciosi non attendevano altro che il triplice fischio per prendere cappello ed andarsene. L’atteggiamento quindi, siamo teneri, va rivisto perché episodi negativi del genere non dovrebbero mai accadere, tuttavia possono capitare ma quello era il momento per compattarsi, serrare le file, stringere i denti, mettere magari il classico pullman davanti l’area di rigore senza per questo rinunciare a qualche ripartenza. Invece il nulla cosmico e nei restanti 67 minuti l’ex Meli si è goduto il bel pomeriggio di sole.

Malinconicamente, nel post gara, abbiamo anche visto uscire Alessio Re che procedeva lentamente solo grazie alle stampelle, a completamento di una giornata che più funesta non si sarebbe potuto immaginare. Siamo convinti che questa squadra ha dei valori, assolutamente non trascurabili e che domenica sia stato bruciato l’unico "bonus" concesso nell’arco di un campionato. Le riprove, nel mese di ottobre, non mancheranno di certo.