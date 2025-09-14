La domenica nel pallone. Eccellenza, chance per l’Fcr. Fratta, big match a Mezzolara
Forlivesi a punteggio pieno: all’Antistadio arriva la Comacchiese ultima, difficile trasferta per i termali.
Serie B (3ª giornata): Entella-Mantova (15), Sudtirol-Palermo (17.15), Empoli-Spezia (19.30). Già disputate: Avellino-Monza 2-1, Juve Stabia-Reggiana 0-0, Modena-Bari 3-0, Padova-Frosinone 0-1, Pescara-Venezia 2-2, Catanzaro-Carrarese 1-1, Sampdoria-Cesena 1-2.
Classifica: Cesena, Frosinone, Modena 7; Venezia, Carrarese 5; Palermo, Sudtirol, Monza, Avellino, Reggiana 4; Mantova, Empoli, Juve Stabia, Catanzaro 3; Entella 2; Bari, Padova, Spezia, Pescara 1; Sampdoria 0.
Serie C (4ª giornata): Juve Under 23-Arezzo (12.30); Bra-Torres, Perugia-Ascoli (15); Vis Pesaro-Livorno (17.30); Ternana-Carpi (20.30). Ieri: Guidonia-Ravenna 1-2, Pianese-Samb 1-1, Campobasso-Pineto 0-1, Forlì-Gubbio 0-1, Pontedera-Rimini 2-1.
Classifica: Arezzo, Ravenna 9; Gubbio, Pineto 8; Forlì, 6; Carpi, Juventus U23, Ascolim Samb, Pianese 5; Guidonia, Campobasso, Ponredera 4; Ternana, Perugia, Torres, Livorno 3; Vis Pesaro 2; Bra 1; Rimini -10.
Serie D (2ª giornata, 15). Girone D: Cittadella Vm-Piacenza, Crema-Tuttocuoio, Desenzano-Palazzolo, Pro Sesto-Lentigione, Rovato-Pistoiese, Sasso Marconi-S. Angelo, Trevigliese-Progresso, Tropical Coriano-Correggese. Ieri: Imolese-Sangiuliano City 0-1.
Classifica: Sangiuliano City 6; Lentigione, Rovato, Cittadella Vm, Piacenza, Pro Sesto, S. Angelo; Imolese, Pistoiese, Tropical Coriano, Tuttocuoio 1; Correggese, Desenzano, Progresso, Sasso Marconi, Trevigliese, Palazzolo, Crema 0.
Girone F: Forsempronese-Unipomezia, Sammaurese-Recanatese, L’Aquila-San Marino, Notaresco-Atl. Ascoli, Ostia Mare-Maceratese, Sora-Chieti, Teramo-Castelfidardo, Termoli-Ancona, V. Senigallia-Giulianova.
Classifica: Notaresco, Sammaurese, Giulianova, Ostia M., V. Senigallia 3; Atl. Ascoli, Chieti, Forsempronese, L’Aquila, Teramo, Unipomezia 1; S. Marino, Termoli, Ancona, Maceratese, Sora, Castelfidardo, Recanatese 0.
Eccellenza (3ª giornata, 15.30): Spal-Massa Lombarda, Fcr Forlì-Comacchiese, Mezzolara-Fratta, Osteria Grande-Russi, Pietracuta-Medicina F., S.Agostino-Sampierana, Sanpaimola-Faenza, Solarolo-Castenaso. Ieri: Mesola-Young Santarcangelo 0-4.
Classifica: S. Agostino, Fcr Forlì, Fratta Terme, Y. Santarcangelo 6; Castenaso, Mesola, Mezzolara 4; Spal, Russi 3; Osteria Grande 2; Faenza, Medicina F., Sampierana, Solarolo, Massa Lombarda 1; Comacchiese, Pietracuta, Sanpaimola 0.
Promozione (3ª giornata, 15.30). Girone C: ieri Virtus Castelfranco (0)-Sparta Castel Bolognese (4) 0-1.
Girone D: Bellariva-Bagnacavallo, Cervia Utd-Stella, Classe-Bakia, Riccione-Savignanese, Roncofreddo-Reno, S. Pietro in Vincoli-Gambettola, Vis Novafeltria-Misano. Ieri: Civitella-Diegaro 0-1. Riposa: Bellaria.
Classifica: Reno, Misano, Riccione, Vis Novafeltria, Savignanese 4; Roncofreddo, Gambettola, Civitella, Bellariva Virtus, San Pietro in Vincoli, Cervia United, Stella, Bagnacavallo, Diegaro 3; Bakia 1; Classe, Bellaria 0.
Prima Categoria (1ª giornata, ore 15.30). Girone F: Frugesport-Bando, Only Sport Alfonsine-Pontelagoscuro, Real Fusignano-Cotignola, Stella Rossa Casal Borsetti-Reno Molinella, Savarna-Copparo. Ieri: Centro Erika-Placci Bubano 3-1.
Girone G: Fiumanese-Fontanelice, Fosso Ghiaia-Forlimpopoli, Meldola-Carpena, Savio-Pianta, Stella Azzurra Zolino-Castel del Rio, Vecchiazzano-Modigliana, Virtus Faenza-Tozzona. Ieri: Santa Sofia-Edelweiss 2-3.
Girone H: Accademia Marignanese-Granata, Due Emme-Torconca, Real San Clemente-Collinello, Sant’Ermete-Gatteo, Superga ’63-Victoria, Verucchio-San Bartolo Gabicce Mare. Ieri: Bagno-Rumagna 3-2, San Vittore-Rubicone Calisese 4-2.
