La doppietta. Nardone trascina, il Moie vince ancora

di MICHELE CARLETTI
2 novembre 2025
MOIE VALLESINA2GABICCE GRADARA1

MOIE VALLESINA: Panfoli, Gregorini, Cameruccio, Carboni, Mercurio, Marini, Sassaroli (40’st Lorenzetti), Mimotti (40’st Serpicelli), Nardone (25’ st Pieralisi), Bdruzhbliak Yurii (12’ st Paolucci), Costantini (38’ st Pierpaoli). All. Rossi

GABICCE GRADARA: Adebiyi (44’ st Magi S.) Grandicelli, Andruccioli (1’st Magi), Zagaglia, Semprini, Massari (18’ st Bacchini), Montesi, Pataracchia (5’ st Gambini), Bergamini, Bastianoni, Fedeli. All. Lulli

Arbitro: Cesca di Pesaro

Reti: 42’ pt Nardone, 7’ st Nardone, 20’ st Fedeli.

Seconda vittoria consecutiva del Moie Vallesina che supera di misura il Gabicce Gradara. Vince e convince la formazione di Rossi che approccia bene, pericolosa in più di un’occasione nella frazione iniziale dove trova il vantaggio nel finale con Nardone che non sbaglia a ribattere in rete un pallone respinto dopo una splendida conclusione di Sassaroli. Nella ripresa arriva il 2-0 per i locali con la doppetta di Nardone. Fedeli riapre la sfida, ma il Moie si difende bene dagli assalti degli ospiti.

