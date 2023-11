Là dove osa... l’Aquila. Il Real Forte non può fallire

Alla ricerca dei primi punti della sua gestione, Francesco Buglio individua gli ingredienti che servono al suo Real Forte Querceta per uscire dalla crisi. "Carattere, coraggio e un briciolo di fortuna". Contro l’Aquila Montevarchi (ore 14,30 al ‘Necchi Balloni’), i versiliesi non possono più sbagliare: serve una vittoria per interrompere la striscia di risultati negativi e per iniziare a recuperare posizioni in classifica, prima che sia troppo tardi.

"Abbiamo cercato di correggere gli errori che ci hanno impedito di fare punti nelle ultime partite – commenta il tecnico del Real Forte Querceta – dobbiamo trovare un risultato che ci dia fiducia, per uscire da questa situazione. I ragazzi sono consapevoli dell’importanza di questa gara, mi aspetto una bella risposta sul campo". È arrivato il regista Filippo Gemmi ma difficilmente sarà in campo oggi pomeriggio dal primo minuto. Oltre a Maccabruni, Masi e Betti, Buglio perde anche Purro. "Abbiamo qualche problema di formazione ma non sono preoccupato. Chi scenderà in campo darà il massimo. Di questo ne sono più che sicuro".

L’obiettivo è racimolare più punti possibili nelle prossime due partite poi affidarsi al mercato invernale per tentare la risalita in classifica. "In questi giorni ho parlato molto con i ragazzi – spiega Buglio – anche chi andrà via non può lasciarci così, deve lasciare un segno, qualcosa di positivo". Capitolo formazione: Buglio non ha ancora sciolto gli ultimi dubbi: sarà 4-3-3 o 3-5-2? Deciderà solo questa mattina. Davanti Pegollo tornerà sicuramente titolare, al suo fianco uno tra Scarpa e Vanni. Sicuro di una maglia da titolare anche Podestà.

Probabile formazione (3-5-2): Gatti, Tognarelli, Vietina, Ndiaye; Podestà, Apolloni, Pecchia, Michelucci, Bertipagani; Pegollo, Scarpa.

Michele Nardini