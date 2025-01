La due capoliste si sovrappongono. Così Ravenna e Consar si pestano i piedi

Quando, domenica pomeriggio, al Pala de André, alle 16, l’arbitro Claudia Angelucci di Avezzano autorizzerà il primo servizio di Consar-Palmi, contemporaneamente, al Benelli, si giocherà più o meno il 30’ della ripresa di Ravenna-Pistoiese, ovvero il momento clou di uno scontro al vertice che promette emozioni. Calcio e volley si pesteranno dunque i piedi. Con un po’ più di lungimiranza, si sarebbe potuto evitare una sovrapposizione di questo genere. Tanto più che, le protagoniste casalinghe, sono entrambe in testa alle rispettive classifiche dei campionati di volley di serie A2 e di calcio di serie D. Senza dimenticare poi che, nella domenica sportiva a tinte giallorosse, anche l’Orasì, giocherà in casa, al PalaCosta, alle 18, rendendo complicata (ma non impossibile sulla carta) la ‘doppietta’ volley-basket. Ad essere penalizzati sono, così, gli sportivi ravennati, che dovranno fare qualche scelta.

Una scelta l’ha fatta anche l’attaccante Michele Guida, quella cioè di aspettare il proprio momento. Titolare nel 3-0 di Prato (con tanto di gol e assist), titolare anche con la Sammaurese e poi 8’ col Tuttocuoio nel concitato finale che ha portato al pareggio 1-1: "Cerco sempre di farmi trovare pronto in ogni momento. Domenica ci è mancata un po’ di attenzione e di malizia, perché una squadra come la nostra che fa gol all’88’, non può farsi beffare dopo un minuto. Sono sicuro che non ricapiterà". Il ventiseienne centravanti di Torre Annunziata sta mettendo a disposizione della squadra le proprie doti di ‘brevilineo’ su campi a volte molto pesanti: "Ho sicuramente altre caratteristiche rispetto ai miei compagni di reparto, ma non penso che, un campo pesante, possa rappresentare un limite, dal momento che, i campi pesanti, ci sono ogni anno: Dal punto di vista fisico sto bene, mi sento in forma e pronto a dare il mio contributo. Per quanto riguarda il rendimento, cerco di dare sempre il massimo quando vengo chiamato in causa. Lo faccio per me e per i miei compagni, perché abbiamo un obbiettivo troppo importante da raggiungere".

A proposito di obiettivi, la vetta, appena conquistata (e da conservare), passa necessariamente dal big match contro la Pistoiese che, all’andata, vinse 1-0: "Domenica – ha concluso Guida – ci attende una partita importante, ma come tutte le altre. Affrontiamo una squadra particolarmente forte e in condizione. Non sarà ancora una sfida decisiva, ma noi dobbiamo comunque farci trovare pronti. L’apporto della nostra tifoseria sarà fondamentale. Il pubblico ravennate e i tifosi ci hanno sempre seguito e supportato. Ma, in partite come queste, abbiamo bisogno di loro più del solito ed è per questo che spero saranno in tantissimi sugli spalti".