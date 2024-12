La Federazione incorona il Giotto. È tra i migliori circoli per i giovani

Traguardo storico per il Tennis Giotto che per la prima volta si è piazzato al vertice della classifica del "Trofeo FITP Giovanile 2024" che considera l’attività dall’Under10 all’Under16. Il Tennis Giotto è quindi il miglior circolo giovanile d’Italia e il secondo miglior circolo italiano in assoluto. Il doppio, prestigioso, riconoscimento è arrivato direttamente dalla Federazione Italiana Tennis e Padel che ha chiuso la stagione con la consueta pubblicazione delle graduatorie stilate sulla base dei punteggi acquisiti nei campionati a squadre dell’ultima stagione, ponendo a confronto realtà di tutta la penisola. Questo traguardo è merito della vittoria di due titoli italiani a squadre nell’Under14 maschile e nell’Under16 maschile che, uniti al quinto posto nazionale dell’Under14 femminile, hanno permesso di conquistare ben 93 punti complessivi che sono valsi il primo posto, anticipando la Canottieri Casale di Casale Monferrato (85 punti) e il Centro Sportivo Plebiscito di Padova (67 punti).

Ulteriori soddisfazioni sono poi arrivate dal "Trofeo FITP Assoluto 2024" che comprende anche l’attività delle squadre senior, con il Tennis Giotto che era presente in virtù dei positivi risultati raggiunti in serie A2 maschile, serie A2 femminile e serie C maschile dove ha festeggiato la promozione in B2.

Questa classifica ha visto il circolo aretino piazzarsi al secondo posto con 183 punti, ad appena tre lunghezze dalla Canottieri Casale. "Questi piazzamenti - commenta il direttore generale Jacopo Bramanti, - sono frutto di molti anni di programmazione, impegno, passione e sacrifici dove, partendo dai nostri bambini e dalle nostre bambine, siamo arrivati a primeggiare in tutte le categorie giovanili e senior. Il primo posto nel "Trofeo FITP Giovanile" è il traguardo più ambizioso e più importante a cui potevamo ambire: il tennis è lo sport del momento e aver raggiunto questi risultati proprio nel 2024 è un ulteriore motivo di orgoglio e soddisfazione".