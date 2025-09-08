La festa a 30 anni dalla scomparsa. Oltre mille allo stadio per Alessandro Balloni

Una manifestazione incredibile d’affetto per Alessandro Balloni. La festa per il trentennale della scomparsa del giovane tifoso a cui è intitolata la Curva Sud della Massese è andata oltre ogni più rosea aspettativa. Circa un migliaio di sportivi nella giornata di sabato sono passati dallo stadio Vitali per tributare anche solo un saluto ad Alessandro. Molti di loro si sono fermati a cenare nelle tavolate predisposte proprio nell’area della curva. I momenti più toccanti sono stati il disvelamento del murales preparato per il trentennale e la celebrazione della mezzanotte con lo spettacolo di fuochi e fumogeni allestito dagli ultras. Non sono mancate le tifoserie gemellate di Trieste, Macerata, Lucca ed Erfut con questi ultimi che hanno macinato 2000 km dalla Germania. Fra l’altro le tifoserie ’amiche’ hanno dato anche un sostanzioso contributo alla causa perché l’iniziativa, va sottolineato, si prefiggeva di raccogliere fondi da donare interamente al reparto pediatrico oncoematologico del Noa.

"Non c’è nulla che non abbia funzionato" ha dichiarato commossa e soddisfatta Susanna, madre di Alessandro e presidentessa dell’associazione ’Io valgo-Alessandro Presente’ che ha organizzato l’evento. In pratica gli ultras hanno terminato tutto il cibo preparato ed è andato a ruba anche il materiale predisposto per l’occasione. Alla manifestazione hanno preso parte anche gli assessori comunali Acerbo e Mangiaracina, il deputato Amorese e il consigliere Pascucci per le istituzioni mentre la dottoressa Silvia Manfredi, vicedirettrice del complesso pediatrico del Noa, ha portato i saluti del responsabile Graziano Memmini. Per la Massese era presente la team manager Giovanna Santi.

