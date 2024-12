La festa del Grifone: "Stiamo facendo bene"

Dopo la meravigliosa e storica vittoria sul campo del Siena l’Us Grosseto (proprietà, dirigenza, staff tecnico, giocatori e collaboratori) si è ritrovata a cena nel Casale Santo Stefano per il classico scambio di auguri. Per il Comune erano presenti il vice sindaco Bruno Ceccherini e l’onorevole-assessore Fabrizio Rossi. Il patron Gianni Lamioni, prima del taglio della torta e dello scambio di auguri, ha voluto sottolineare due aspetti ricordando che "sono state mantenute tutte le promesse fatte. Considero le aziende del mio gruppo come una famiglia dove sono indispensabili, per raggiungere i risultati, serenità e tranquillità. Stesso discorso vale anche per il Grosseto che sta facendo meraviglie. Per il futuro? Io guardo soltanto al presente, partita dopo partita: sono gli altri che devono pensare a noi".

Mister Consonni ha ringraziato il giocatori "che stanno facendo qualcosa di importante". Sul girone di andata il pensiero del presidente Antonio Fiorini. "Spero che il calore di domenica – afferma l’avvocato – accompagni la squadra anche nel ritorno, quando ci saranno momenti difficili. Dopo una serie di docce scozzesi nella prima parte di stagione che hanno condizionato la classifica ci sono stati gli innesti in panchina e in campo che hanno cambiato la stagione, anche se il Livorno conserva un buon margine di vantaggio. Auguri di buone feste a tutti, ma soprattutto ai tifosi biancorossi che non mancano mai".

Paolo Pighini