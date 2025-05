La festa dell’Olandesina con il triangolare organizzato al Melani. Sorrisi ed emozioni: protagonisti gli Insuperabili

Una giornata di sport e solidarietà, di sorrisi, emozioni e abbracci di fine stagione. Nemmeno le cattive condizioni metereologiche, con la pioggia caduta per buona parte del pomeriggio, hanno disturbato la festa di fine anno organizzata dalla Pistoiese allo stadio Melani. Un evento che è cominciato nel pomeriggio col triangolare amichevole che ha visto protagonisti i ragazzi della formazione Insuperabili assieme a sponsor, giocatori della prima squadra arancione e qualche ‘vecchia gloria’ come Giampaolo Pazzini, che per l’occasione si è rimesso ai piedi gli scarpini. Quasi due ore di gioco e divertimento in cui i mattatori sono stati proprio i ragazzi della realtà associativa che, dopo l’arrivo a Pistoia di Iorio, ha una sede anche nella nostra città e che la prossima stagione parteciperà per la prima volta al campionato riservato ad atleti con disabilità.

Ad aggiudicarsi il triangolare amichevole è stata la squadra Gli Orange, che ha vinto entrambe le partite disputate ed ha alzato al cielo il simbolico trofeo. Le altre due squadre che hanno preso parte al torneo sono state quella del San Jacopo e Gli Orsi, con tanti volti noti da un lato e dall’altro. Dalle parate effettuate da Diodato e Kharmoud, numeri uno per un pomeriggio, alle giocate di alcuni volti dello staff come il preparatore dei portieri Raffaele Ferioli e il segretario Alessio Torricelli, ma anche persone legate all’ambiente arancione come Tommaso Vannucci, figlio del main sponsor Vannino, e Jacopo Pagnini, portiere pistoiese quest’anno in forza al Figline. Non poteva mancare nemmeno il presidente Sergio Iorio, che si è destreggiato con discrete qualità come esterno sinistro della formazione arancione.

MF