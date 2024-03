La Fezzanese mette paura al Ticino. Va in vantaggio poi cede nel finale

Ticino

3

Fezzanese

1

TICINO: Harrasser, Ouitadamo, Zaccariello, Colombo (66’ Parravicini), Salducco, Capano (60’ Cominetti), Siciliano (82’ Bugno), Lucentini, Svystelnyk (87’ Maltoni), Longhi, Sansone (75’ Poesio). (A disp. Ferrante, Aronica, Gonzalez, Sportelli). All. Carobbio.

FEZZANESE: Salvalaggio, Gabelli (82’ Scieuzo), Stradini (63’ Guelfi), Del Bello, Santeramo, Cecchetti (78’ Mariotti), Banti, Bruccini, Cantatore (60’ Scarlino), Baudi, Fiori (71’ Beccarelli). (A disp. Angeletti, Bianchi, Zarrauki, Lazzoni). All. Rolla.

Arbitro: Giudice di Frosinone (Barlocco di Legnano e Nicodemo di Sapri).

Reti: 12’ Bruccini, 18’ Longhi, 73’ Salducco, 86’ Cominetti.

ROMENTINO (Novara) – Non basta una buona prestazione alla Fezzanese, che perde nel finale per 3-1 sul campo di un ambizioso Ticino, forte di alcuni ex giocatori di serie A. I ragazzi di Cristiano Rolla hanno tenuto validamente testa ai forti avversari, andando in vantaggio, colpendo poi un palo e una traversa sull’1-1. I verdi restano comunque all’undicesimo posto, ma vedono pericolosamente avvicinarsi a soli due punti la zona play-out. La prima emozione all’8’ è locale con l’ex Bologna e Torino Gianluca Sansone che calcia di poco a lato. Al 10’ Gabelli, servito, da Cantatore, dal limite impegna Harrasser. Due minuti dopo fezzanoti in vantaggio con Bruccini di testa su corner di Baudi. Al 18’ il pareggio sempre di testa Longhi (ex Sassuolo in serie A) su cross di Sansone. Al 23’ gran tiro di Gabelli che coglie il palo. Poco dopo al 24’ lo smarcato Salducco manca la deviazione vincente a due passi dalla porta su sponda di Siciliano. Al 31’ Sansone in diagonale calcia di poco a lato. Al 33’ e al 43’ Salducco impegna due volte Salvalaggio. Al 47’ potente conclusione dalla distanza di Bruccini che per poco non trova lo specchio della porta. Al 51’ Salvalaggio para in sicurezza un colpo di testa di Colombo su cross di Svystelnyk.

Al 55’ provvidenziale respinta di un difensore ticinese su conclusione di Cantatore servito da Baudi. Al 57’ Cecchetti, smarcato da Fiori, con un tiro a botta sicura colpisce la traversa a portiere battuto. Al 65’ annullato un gol a Svystelnyk, che commette fallo su Salvalaggio. Al 69’ è provvidenziale il salvataggio di Longhi su tiro del neoentrato Scarlino servito da Fiori. Al 73’ i padroni di casa ribaltano il risultato siglando il 2-1 con un diagonale di Salducco, con decisiva deviazione di Santeramo. All’86’ il tris del neoentrato Cominetti di testa su cross dell’altro subentrato Poesio. All’89’ la Fezzanese reclama il rigore per fallo in area su Baudi, non rilevato dall’arbitro.

Paolo Gaeta