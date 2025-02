La Fezzanese non molla: "Salvezza? Ci crediamo"

Quarto risultato utile consecutivo per la Fezzanese che pareggia 1-1 sul campo del Follonica Gavorrano, grazie al gol nel finale di capitan Bruccini che rientra così nel migliore dei modi dopo un lungo infortunio. Un risultato importante per i verdi costretti a giocare in inferiorità numerica 80 minuti per l’espulsione di Cantatore. La squadra non si è persa d’animo e, anzi, si è ricompattata offrendo una prestazione di carattere e orgoglio fino alla fine. Comprensibilmente soddisfatto mister Andrea Gatti: "Dico grazie ai ragazzi perché sono stati a mio avviso veramente encomiabili per una prestazione di sacrificio ma immensa. Dopo poco siamo rimasti in dieci, ma nel finale siamo andati a giocarcela a viso aperto sapendo che potevamo rischiare qualcosa e siamo stati premiati nel coraggio e nella volontà. Siamo stati bravi e fortunati ma con caparbietà l’abbiamo rimessa in piedi. Guarderemo la classifica lo solo all’ultima giornata: ogni partita e ogni allenamento sono un’opportunità. Dico sempre ai ragazzi che non dobbiamo avere rimpianti ma arrivare alla fine dopo aver dato tutto come a Gavorrano, poi il campo darà i suoi risultati".

Un punto che dà speranze nel futuro. "Crediamo tantissimo nella salvezza e queste prestazioni sono a dimostrarlo, ci crede il gruppo, la società, io e il mio staff, tutti i giocatori in maniera forte, ma ci sono gli avversari e la situazione è abbastanza complicata. Ci stiamo focalizzando soltanto su di noi e sull’avversario della domenica successiva e prepariamo la settimana in questa maniera". La Fezzanese resta però all’ultimo posto in graduatoria a 5 punti dal Flaminia e dal Trestina, ma a 10 giornate dalla fine della regular season può recuperare dato che deve ancora giocare con entrambe le compagini due decisivi scontri diretti. Per continuare la sua rimonta il team di Fezzano domenica dovrà cercare la vittoria a Seravezza una difficilissima partita con la seconda forza del campionato Fulgens Foligno.

Paolo Gaeta