La Fezzanese punta in alto: "A Chieri per i tre punti"

"Abbiamo fatto tutti una grande partita con il Ligorna ribaltando lo svantaggio iniziale. Sono molto contento di aver segnato il gol decisivo e spero che ne arriveranno tanti altri. La nostra squadra ha giocatori importanti e giovani che stanno crescendo partita dopo partita. Andiamo avanti: oggi a a Chieri e cercheremo di fare bottino pieno e sicuramente giocando come mercoledì possiamo dire la nostra". Con queste parole il bomber e capitano Andrea Baudi, autentica bandiera della Fezzanese, analizza la vittoria con il Ligorna e carica l’ambiente in vista della trasferta di oggi alle 15.45 a Chieri nella 12ª di serie D. Arbitra Chindamo di Como, assistenti Prestini di Pavia e Riganò di Chiari. La compagine di Rolla è reduce dalla brillante affermazione per 2-1 sul Ligorna del turno infrasettimanale ottenuta al ‘Luperi’ di Sarzana che l’ha rilanciata in classifica facendola salire all’ottavo posto. Fezzanoti che vorranno pertanto bissare tale successo oggi sul campo torinese in una partita che si annuncia estremamente difficile contro un avversario anch’esso motivato e determinato galvanizzato dal successo per 1-0 raggiunto in trasferta sul campo della Lavagnese, in uno scontro diretto per la salvezza che ha permesso al Chieri scavalcare i i bianconeri liguri in classifica.

Nelle file verdi mancheranno ancora pedine fondamentali per l’economia del loro gioco come lo squalificato Gabelli e gli infortunati Salvalaggio, Cecchetti e Selimi che difficilmente potranno recuperare per la trasferta piemontese. In tutto l’ambiente fezzanoto c’è grande euforia, consapevolezza nei propri mezzi ma soprattutto fiducia di poter centrare la seconda vittoria stagionale in trasferta. Le altre partite della giornata sono: Alba-Ticino, Chisola-Alcione Milano, Derthona-Borgosesia, Gozzano-Bra, Ligorna-Città di Varese, Pinerolo-Vado, Pontdonnaz-Asti, Sanremese-Albenga e Vogherese-Lavagnese.

Paolo Gaeta