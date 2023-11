La Fezzanese vuole proseguire la corsa

La Fezzanese vuole fare il tris nell’anticipo della decima giornata del girone A di serie D, proseguendo la sua serie di risultati positivi. La squadra allenata da Cristiano Rolla oggi alle 15 al ‘Miro Luperi’ di Sarzana cerca contro il Ticino il terzo successo consecutivo, che le farebbe fare un bel salto in classifica essendo attualmente al settimo posto. La terna arbitrale designata vede come direttore di gara Chirnoaga di Tivoli con assistenti De Simone e Pancani di Roma 1. C’è grande fiducia in tutto l’ambiente fezzanoto essendo la squadra in un ottimo periodo di forma come ha dimostrato nelle vittorie ottenute con due squadre blasonate e di qualità come l’Asti ed il Città di Varese. Tra i maggiori protagonisti di questi due prestigiosi successi è stato senz’altro Mirko Bruccini, ex calciatore professionista con Spezia, Alessandra, Cosenza ed altre, autore di due gol uno per partita che sono risultati decisivi ai fini del risultato. Calciatore pertanto importante che fa la differenza in questa categoria.

"Ho fatto questa scelta di Fezzano perchè volevo stare a casa vicino alla famiglia – spiega Bruccini – La nostra finora è una buona partenza, domenica scorsa abbiamo centrato una grande vittoria all’Ossola di Varese. Inoltre il risultato importante è venuto con un mio ‘gollonzo’ della domenica. Tre punti pesanti per noi". Fezzanoti che oggi se la vedranno con una neopromossa come l’undici novarese che li segue ad una sola lunghezza al decimo posto e sta facendo molto bene in questa prima parte di stagione. Si annuncia pertanto una partita molto difficile e combattuta per i verdi che per affermarsi dovranno giocare al meglio ma soprattutto ripetere le grandi prestazioni soprattutto sul piano difensivo e tattico evidenziate negli ultimi due successi.

Mister Cristiano Rolla non potrà contare di una colonna del centrocampo come Nicolini che è squalificato sperando possa recuperare due giocatori come Cecchetti e Gabelli assenti domenica scorsa. Anticipano ad oggi anche le gare Chisola-Lavagnese, Ligorna-Albenga e Pinerolo-Alcione Milano in vista del prossimo turno l’undicesimo previsto in turno infrasettimanale mercoledì 1 novembre. Mentre giocheranno domani, domenica 29 ottobre, Alba-Asti, Chieri-Città di Varese, Derthona-Bra, Gozzano-Vogherese, Pontdonnaz-Borgosesia e Sanremese-Vado.

Paolo Gaeta