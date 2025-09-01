La fiammata dei Mobilieri. Vittoria 0-6 a Castiglioncello

CASTIGLIONCELLO 0PONSACCO 6

CASTIGLIONCELLO: Barbetta, Carnieri, Mammarella, Rossi G. Nencini, Simoni, Cigoni, Lami, Moscati, Molinario Grandi. A disp: Bertozzi, Citi, Pagliai, Agostini, Mori, Luschi, Geri, Trambusti, Balducci. All. Ceccarini

MOBILIERI PONSACCO: Campinotti, Gemignani, Papini, Marirai, Aliotta, Mancini, Marrocco, Niccolai, Taraj, Ficarra, Sciapi. A disp. Colucci, Giusti, Pisani, Bicchierini, Biondi Kaplani, Pucciini, Stefanini, Rigirozzo. All Polzella

Arbitro: Bertilone di Pontedera (Laganù-Puvia)

Marcatori: 7’e 40’pt Taraj. 15’pt Marrocco, 19’ e 24’ pt,+ 78’st Sciapi.

CASTIGLIONCELLO - Partenza con notevole personalità dei rossoblu e subito fuochi d’artificio dei Mobilieri che nel primo quarto d’ora incantano disarmando subito gli avversari prima con Sciapi che spreca al 5’ un rigore, ma è Taraj al 7’ a far subito la differenza siglando il vantaggio dei Mobilieri. Poi e la volta di Marrocco a raddoppiare al 15’ mettendo gli uomini di Polzella in evidente superiorità tattica e tecnica. "lì organico rossoblu si muove ordinato e compatto e gli avversari diventano sparring partner . Cosi la mitraglia rossoblu non si ferma e anche Sciapi sigla al 19’ riscatta il rigore fallito raddoppiando al 24’. Completa la manità per i rossoblu al 40’una fiammata di Taraj il riposo è necessario soprattutto per il Castigliocello. La ripresa in tono minore dei rossoblu con i cambi effettuati ha segnato sempre la supremazia di Mancini e compagni e Sciapi a siglato il suo terzo gol al 78. Con la vittoria I Mobilieri riposano domenica in attesa del verdetto Saline-Castiglioncello, una delle due sarà ospite dei rossoblu.

Luciano Lombardi