La finale torna allo stadio “Pini“. “Viareggio Cup“, si comincia il 17 marzo

La finale della settantacinquesima edizione della Viareggio Cup si giocherà allo stadio dei Pini di Viareggio (Lucca), in un impianto chiuso dal 2018 e che si presenterà completamente rinnovato. Per il tabellone maschile (dal 17 al 31 marzo) al via 24 squadre Under 18, suddivise in sei gironi, con la partita inaugurale che verrà disputata allo stadio Ferracci di Torre del Lago; gli organizzatori sperano di avere per la lettura del giuramento il centrocampista della Fiorentina, Edoardo Bove.

Quattordici le formazioni straniere da Australia, Grecia, Spagna, Brasile, Ucraina, Serbia, Usa, Nigeria, Ghana e Senegal; anche se mancherà la vincitrice dell’anno scorso il Beyond Limits (Nigeria). Dieci invece le squadre italiane e questi i sei raggruppamenti. Girone 1: Fiorentina, Stella Rossa (Serbia), Imolese, Mavlon (Nigeria). Girone 2: Genoa, Internacional (Brasile), Perugia, Ijele (Nigeria). Girone 3: Sassuolo, Apia Leichhardt (Australia), Casarano, Magic Stars (Nigeria). Girone 4: Torino, Asteras Aktor (Grecia), Pontedera, Ojodu City (Nigeria). Girone 5: Sampdoria, Jóvenes Promesas (Spagna), Westchester United (Stati Uniti), Berekum Chelsea (Ghana). Girone 6: Rappresentativa Serie D, Rukh (Ucraina), Uyss New York (Stati Uniti), Olympique Thiessois (Senegal).

Dal 17 al 21 marzo si svolgerà anche la sesta edizione della Women’s Viareggio Cup con sei squadre: Livorno, Milan (campione in carica), Rappresentativa di serie D, Spal, Juventus, Westchester United (Usa).