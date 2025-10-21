La fine di una storia importante. La società di calcio Bargecchia chiude dopo 60 anni di attività

Un capitolo si chiude, di calcio e di paese. E fa tanto male, come sempre quando se ne va qualcosa di storico dopo aver scritto tante belle pagine. L’Associazione Sportiva Dilettantistica Bargecchia purtroppo ha definitivamente chiuso l’attività. Se ne va un pezzo di storia del pallone versiliese, dopo circa 60 anni. Nel corso della riunione del 7 ottobre scorso infatti è stata ratificata dal consiglio direttivo dell’Asd Bargecchia la cessazione da ogni attività.

La causa di questa sofferta ma inevitabile decisione è "il totale disinteresse della frazione della collina massarosese e delle associazioni presenti, unito alla difficoltà di reperire dei mezzi finanziari e tecnici". Nel corso di questa recente dolorosa riunione è stata anche consegnata una targa commemorativa al presidentissimo Auro (detto ‘Euro’) Morgantini per tutti questi sessant’anni trascorsi a sostenere la società bargecchina. Adesso come unica realtà calcistica della collina rimane il solo Corsanico, che milita nel campionato di Seconda categoria. Una volta, fino a non tanti anni fa, le due realtà erano unite in un’unica squadra che si chiamava Arcobaleno. Nelle ultime stagioni, dopo la scissione, il Bargecchia era in Terza categoria.