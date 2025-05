La fine peggiore. Lucchese: salvezza e poi fallimento. E’ la quarta volta

Dopo l’orgogliosa salvezza sul campo, ai play out, la Lucchese, ieri, è stata dichiarata fallita dal Tribunale. Per il club rossonero si tratta della quarta volta dal 2008 a oggi (2008- 2011-2019-2025). In fatto di crack societari ha eguagliato il triste record detenuto dall’Ancona e superato quello della Robur. Se non si iscriverà entro il 30 giugno ripartirà al massimo dall’eccellenza. Il club è attualmente in mano a Benedetto Mancini, dopo aver cambiato proprietà quattro volte negli ultimi quattro mesi (!). Nessuno però ha mai saldato i debiti, i giocatori e lo staff sono scesi in campo senza percepire lo stipendio da ottobre. Come spiega gazzettalucchese ora è una corsa contro il tempo: lo sponsor Afffida si è detto disponibile (dietro ci sarebbe un fondo internazionale) a rilevare il ramo sportivo e garantire, pagando tutti i debiti legati ad esso, l’iscrizione. Il curatore dovrà individuare un perito che valuti la base del prezzo dell’asta da tenere non oltre il 3-4 giugno, per consentire poi all’acquirente di procedere con i pagamenti dovuti (entro il 5 giugno) e depositare la documentazione entro il giorno successivo in Lega Pro. Affida srl (o altri eventuali altri soggetti) dovrebbe nel frattempo dare vita a una nuova società da affiliare alla Figc.