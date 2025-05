La Fiumanese trionfa nei playoff e si avvicina alla Prima Categoria

La Fiumanese ha un piede e mezzo in Prima Categoria. La squadra di mister Enrico Bravi domenica scorsa si è imposta nello spareggio regionale dei playoff di Seconda Categoria, a Lugo, con un rotondo 3-0 ai danni dei Lovers di Argelato (Bologna). Le reti che hanno dato la stura ai festeggiamenti della squadra messe a segno da Abdellah Stiti e Marvin Paul Shotwell nel rimo tempo e, nella ripresa, da Sergine Faye.

La squadra gialloverde, in precedenza, aveva centrato la finale superando Mezzano (3-0) e 2000 Cervia (2-0). Il successo del club predappiese è stato dedicato, da squadra e staff, al dirigente di lungo corso della società Marco Silvagni, recentemente scomparso. Nella regular season del girone O, la Fiumanese aveva chiuso al terzo posto alle spalle di Casal Borsetti, promosso in Prima Categoria, e 2000 Cervia, poi eliminato in semifinale.

Questo il tabellino della Fiumanese: Gardini; Piani, Faye; Khadiri, Valgimigli (Grisolini), Shotwell; Pezzi (Bubani), Luciani (Cavallucci), Ibraimi (Zanoni), E. Rossi (L. Rossi), Stiti. A disp.: Galli, Soumaoro, Boni, Bacchi Ancarani. All.: Bravi. Reti: 11’ pt Stiti, 28’ pt Shotwell, 30’ st Faye.

