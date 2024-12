La Fivizzanese vince il big match e allunga in vetta

Migliarino Vecchiano

MIGLIARINO VECCHIANO: Cioni, Genovesi (66’ Umalini), Montanelli D. (49’ Giuntoli), Benedettini, Lucchesi, Paolini, Baldacci (79’ Montanelli F.), Armenante, Aufiero, Montanelli, Pecori. All. Andreotti.

FIVIZZANESE: Carvajal, Gerali, Cardellini, Valentini, Bianchi, Mencatelli, Clementi (83’ Carnaccioli), Berti, Salku B., Tognocchi (91’ Lombardo), Mosti (92’ Sartorio). All. Duchi.

Arbitro: Tonin di Piombino.

Marcatori: 65’ Clementi.

Note: al 22’ Aufiero (M) fallisce un rigore; al 73’ espulso Salku (F) per somma di ammonizioni.

MIGLIARINO PISANO – Vittoria di misura della Fivizzanese nello scontro diretto tra prima e seconda sul campo del Migliarino. Un successo preziosissimo. Al 2’ occasione dei locali con un tiro dal limite parato facilmente da Carvajal. Al 13’ conclusione di Baldacci alta di poco. Al 15’ Cioni devia in calcio d’angolo una bordata di Mencatelli. Al 22’ i padroni di casa falliscono la più ghiotta delle occasioni, un rigore, con Aufiero che spara alto. Al 54’ un tiro di Salku viene deviato e sulla ribattuta il tentativo di Berti viene neutralizzato. Al 65’ la svolta del match: Mosti trova l’imbucata per Clementi che salta il portiere e mette in rete. Al 71’ sul colpo di testa di Aufiero Carvajal si supera, salvando il risultato. Al 77’ bella occasione per Mencatelli ma Cioni si supera e para. Anche l’estremo difensore lunigianese non è da meno nel finale con due ottimi interventi.

Ilaria Gallione