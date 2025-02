La Folgore Caratese in Serie D punta tutto sul reparto offensivo. Preso l’esterno d’attacco Sacco

Si arricchisce il reparto offensivo della Folgore Caratese che nel mercato invernale della Serie D ha aggiunto prima Riccardo Ravasi dall’Arconatese, poi Nicola Ferrari dalla Nocerina e da questa settimana anche il giovane esterno offensivo classe 2005 Francesco Sacco, giocatore siciliano di proprietà dell’Avellino ma che aveva iniziato la stagione a Taranto in Serie C (6 presenze, 1 rete). Nel 2022 era al Messina per poi passare alla Fermana da qui alla Primavera dell’Avellino. In Brianza arriva in prestito. In Eccellenza la Fucina ha ufficializzato gli ultimi tre colpi di questa intensa “finestra“ di gennaio. Per recuperare i quattro punti che la separano dalla zona playoff rinforzano la rosa l’esperto centrocampista Andrea Mira e l’attaccante Giovanni Cominetti dalla Tritium mentre dal Club Milano proviene il difensore classe 2006 Filippo Leanza.

Ro.San.