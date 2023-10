La Folgore nel pallone: "Non ci resta che vincere"

Se ci fossero stati altri cinque minuti a Villa d’Almè, la Folgore Caratese li avrebbe giocati più che in apnea. Dopo il gol dell’ex di Hika che ha impattato quello di Chibsah, entrambi arrivati nella seconda parte di ripresa, la squadra di Crippa ha rischiato di capitolare. Il Villa Valle, che in classifica insegue, aveva chiaramente più gamba e soprattutto ha sempre accelerato i tempi nelle riprese di gioco, chiaro sintomo di consapevolezza dei propri mezzi. Ma alla fine il pareggio ci sta, poco cambia lo stato delle cose, ma trattasi comunque di un piccolo passo avanti. L’analisi del tecnico è meno entusiasta del solito: "Purtroppo non abbiamo la capacità, la lucidità e la qualità di scegliere gli spazi giusti per fare le nostre giocate". Crippa la definisce anche paura e, per una squadra forte ed esperta, non è una bella cosa. "Dobbiamo lavorare sulla gestione dei momenti in cui entriamo in una qualche difficoltà, che sia fisica, col palleggio, col possesso palla", continua. E qui si riferisce proprio ai dieci minuti finali in cui la sua Folgore solo a tratti ha saputo addormentare la partita. Capitolo classifica. Vista così fa paura, per parafrasare Crippa. La Folgore è nona a meno nove punti dalla capolista Caldiero.

Ma chi tra le attuali prime della classe punta, o meglio, aspira alla promozione? Il Piacenza, la favorita numero uno della vigilia, non naviga in acque migliori rispetto agli azzurri avendo appena due punti in più e con un mister, anch’esso, in forte discussione. Bisogna capire però quanto regga questo ragionamento e se forse è troppo presto per farlo. Alla Folgore non resta altro che mettersi a vincere di buona lena, magari già a partire dal turno infrasettimanale in arrivo che si disputerà giovedì - in posticipo - alle 14.30 contro la Clivense di Pellissier alla Sportitalia Arena.

Ro.San.