La Folgore non ha pietà. Clivense archiviata: 3-0

Tutto facile per la Folgore Caratese che ne rifila tre alla Clivense e sale di tre gradini la classifica accorciando a sette punti la distanza dalla vetta e superando il Piacenza che dopo l’esonero di Big Mac Maccaroni sarà allenato da Stefano Rossini. Succede così che a novembre le due grandi favorite per la vittoria finale siano accomunate da una mezza partenza falsa e dall’esonero del mister designato a inizio stagione. Ad ora però la squadra che sta meglio e sembra fuori dai marosi è la Folgore Caratese che nel posticipo contro la squadra di Sergio Pellissier (attenzione, ora, a mister Allegretti…) mette subito in chiaro le cose dopo appena una quindicina di minuti abituandosi immediatamente e meglio al sintetico di Verano Brianza. Le forti piogge avevano reso impraticabile l’erba della Sportitalia Arena, cambiare stadio – basta che sia nelle vicinanze – si può, da qui la decisione di spostarsi di una cinquantina di metri anche se in un altro Comune. Della partita non c’è molto da dire. A sinistra Cavallini ha una marcia in più, sembra che abbia le gomme da bagnato quando guadagna il fondo, crossa in mezzo, Saccon smanaccia male dalle parti di Scapuzzi che non sbaglia. Nell’azione del raddoppio c’è sempre lo zampino del bolognese classe 2004, efficace il taglio sul primo palo di Guglielmo Floridia, pure lui del 2004, Saccon intuisce ma non trattiene.

L’ex Monza Guidone al 37’ si guadagna un penalty inducendo al fallo Chibsah. La Clivense può riaprire i giochi, è lo stesso attaccante a recarsi sul dischetto ma non angola abbastanza e Ravarelli addirittura la blocca. Prima del riposo Confalonieri si divora il tris ma questa volta Saccon è bravo come lo è poco dopo a volare all’incrocio dopo l’azione personale di Floridia tra le praterie clivensi. Fine dei giochi al 25’ della ripresa. Gestita benissimo la ripartenza dall’attacco Folgore, Silano, anche lui del 2004, ringrazia e finalizza in un pomeriggio d’oro per gli Under azzurri.